Meteorolojiden Uyarı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü tarafından yüksek sıcaklıklar ile ilgili uyarı ve bilgilendirme yayınlandı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.Meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmede, “Yapılan son değerlendirmelere göre, 11.07.2023 Salı gününden başlayarak bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde illerimizde bellenen sıcaklıklar;

İzmir: 36-40

Aydın: 37-44

Çanakkale: 36-39

Balıkesir: 33-40

Manisa: 37-43

Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.Haber Merkezi