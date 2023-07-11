GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ KURSLARINA İLGİ BÜYÜK

Gelibolu Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde devam eden kurslara ilgi büyük dün yüzmenin başladığı kurslara kursiyerlerinin katılımı yoğun oldu.Gelibolu Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde devam eden kurslara; 400 kişi yüzme , 85 kişi okçuluk, 19 kişi atıcılık, 25 kişi voleybol, 50 kişi karete, 28 kişi basketbol kursu için kayıt yaptırdı.Kaymakam Bekir Abacu , yüzme havuzunu yerinde inceleyerek kursiyer öğrencilerin taleplerini dinledi.

Yüzme kursuna katılan kursiyerlerin kurs sonunda havuzdan mutlu ayrıldılar.

Seda LİMAN ZENGİN