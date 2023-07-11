GÜNCEL HABERLER 

GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ KURSLARINA İLGİ BÜYÜK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde devam eden kurslara ilgi büyük dün yüzmenin başladığı kurslara kursiyerlerinin katılımı yoğun oldu.Gelibolu Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde devam eden kurslara; 400 kişi yüzme , 85 kişi okçuluk, 19 kişi atıcılık, 25 kişi voleybol, 50 kişi karete, 28 kişi basketbol kursu için kayıt yaptırdı.Kaymakam Bekir Abacu , yüzme havuzunu yerinde inceleyerek kursiyer öğrencilerin taleplerini dinledi.
Yüzme kursuna katılan kursiyerlerin kurs sonunda havuzdan mutlu ayrıldılar.
Seda LİMAN ZENGİN 

Bunları da sevebilirsiniz

Milletvekili Ceylan’ın Başkan Özacar ve Parlak ile Orman Yangını Değerlendirmesi

buyukzafer 0

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ BAŞKANI ALTUNAY GÖREVİNİ BIRAKIYOR

buyukzafer 0

Gelibolu Musiki Derneği’nden Türk Sanat Müziği Bolayır Konseri

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.