Sıcaklarda Dikkat.!

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler duyuruldu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede,

Ülkemizin son günlerde maruz kaldığı aşırı sıcaklar, çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır.

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar;

Yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlılar

4 yaşından küçük çocuklar

Bakıma ihtiyacı olanlar

Hamileler

Açık havada çalışanlar

Aşırı kilolular

Kronik hastalığı (Şeker hastalığı, kalp damar hastalıklar, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıklar, böbrek hastalıkları) olanlar

Sürekli ilaç kullanan kişiler (özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları)

Özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlılar en çok risk taşıyan gruptur.

GENEL KORUNMA

Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.

Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidir.

Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve Güneş’in zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü takılmalıdır.

Güneş ışınlarının dik geldiği (10.00-16.00) saatlerde denize girilmemeli ve güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneşten koruyucu krem (en az 15 koruma faktörlü) kullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir.

Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar günde en az 2 kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmeli, bebekler ise bu açıdan daha sık izlenmelidir.

Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır.

Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı, bunun mümkün olmadığı zamanlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir.

BESLENME VE SIVI ALIMI

Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmelidir.

Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber; su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir.

Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan fazla su kaybına yol açtığı için tüketilmemelidir.

Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı, kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır.

Vücut direncini arttırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve (günde en az 5 porsiyon) tüketilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi