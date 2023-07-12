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TARİHİ ALAN BAŞKANI KAŞDEMİR
AVUSTRALYA- TÜRKİYE DOSTLUK
ANITINI ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Turkish Consulate General in Melbourne – T.C. Melburn Başkonsolosluğu Başkonsolosu Arif Eser Torun ile bir araya geldi. Başkonsolos ile birlikte Remembrance of Shrine müzesini ziyaret ettikten sonra Avustralya-Türkiye Dostluk Anıtı’na çelenk bıraktılar.
Caner AKŞİT

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