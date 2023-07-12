Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Turkish Consulate General in Melbourne – T.C. Melburn Başkonsolosluğu Başkonsolosu Arif Eser Torun ile bir araya geldi. Başkonsolos ile birlikte Remembrance of Shrine müzesini ziyaret ettikten sonra Avustralya-Türkiye Dostluk Anıtı’na çelenk bıraktılar.

Caner AKŞİT