GÜNCEL HABERLER 

1915 Çanakkale Köprüsü’ne zam

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

KDV zammı ile birlikte, iğneden ipliğe zam gelmeye devam ediyor.Köprü ve otoyollarda da geçiş ücretlerine düzenleme ile birlikte zam geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü de zamdan payını aldı. Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldiği duyuruldu. KDV’nin 18’den 20’ye yükseltilmesinin ardından tüm ürünlerde ve hizmetlerde zamlı tarifeler uygulanmaya başlandı. Köprü ve otoyol ücretlerine de zam geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü açıldığı günden bu yana 200 TL idi. Öğrenildiğine göre 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçiş ücreti 200 TL’den 205 TL’ye yükseldi. Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Başkan Yardımcısından Özacar’a Ziyaret

buyukzafer 0

“Bir Yıl içerisinde 172 basket sahasını yaptık”

buyukzafer 0

Ekrem İmamoğlu 27 Nisan’da Biga’da..!

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.