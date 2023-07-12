1915 Çanakkale Köprüsü’ne zam

KDV zammı ile birlikte, iğneden ipliğe zam gelmeye devam ediyor.Köprü ve otoyollarda da geçiş ücretlerine düzenleme ile birlikte zam geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü de zamdan payını aldı. Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldiği duyuruldu. KDV’nin 18’den 20’ye yükseltilmesinin ardından tüm ürünlerde ve hizmetlerde zamlı tarifeler uygulanmaya başlandı. Köprü ve otoyol ücretlerine de zam geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü açıldığı günden bu yana 200 TL idi. Öğrenildiğine göre 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçiş ücreti 200 TL’den 205 TL’ye yükseldi. Haber Merkezi