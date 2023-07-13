GELİBOLU BELEDİYESİ YAZ FUTBOL OKULU İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

Gelibolu Belediyesi ve Geliboluspor işbirliği ile düzenlenen Futbol Yaz Spor Okulu için kayıtları başladı.

17 Temmuz’da başlayıp 7-12 yaş arasındaki çocukların spor yaparak gelişimine katkı sağlayacak ve futbol branşında üç kategoride gerçekleşecek Yaz Spor Okulumuna başvurmak ve detaylı bilgi almak için 444 8 417’yi arayabilirsiniz.

Seda LİMAN ZENGİN