Sokak Lezzetleri Festivali Eylül Ayında Gerçekleşecek

Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında Gelibolu İlçesi Turizm Stratejik Planı ( 2022-2026)’da belirlenen stratejik hedef ve amaçlar çerçevesinde; Gelibolu Sokak Lezzetleri Festivali toplantısı yapıldı.Gelibolu İlçesi Turizm Stratejik Planı çalışmaları kapsamında ilçemizin daha çok tanıtımı ile yerli ve yabancı turistleri ilçemize çekmek amacı ile Sokak Lezzetleri Festivali düzenlenecek.

Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantıları gerçekleştirilerek Eylül ayında yapılması planlanan festival ile ilgili detaylar görüşüldü.

Sokak Lezzetleri Festivali’ni ilçemizde geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Kaymakam Bekir Abacı, “Yaklaşık üç bin yıllık kadim bir geçmişi olan Gelibolu’muz birçok alanda olduğu gibi, sahip olduğu doğal, coğrafi, kültürel ve tarihi mekanları ile turizm alanında seçkin bir destinasyon olma özelliği taşımaktadır. Gelibolu İlçesi Turizm Stratejik Planı çerçevesinde ilçemizin daha çok tanıtılması ve ekonomik olarak ilçemize gelir kazandırmak amacıyla Sokak Lezzetleri Festivali düzenlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm kurum ve STK’lar ile işbirliği ile Gelibolu’muzun tanıtımında ve yerli ve yabancı turistlerin ilçemize gelmelerini sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerine yer vererek toplantıya katılan katılımcılara teşekkür etti.Ali GEZER