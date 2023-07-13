Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, ilçemizdeki market, lokanta, pastane, fırın vb. ürünlerin satışını yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Tüketici sağlığını korunması ve gıda arzının korunması amacı ile denetleme gün boyu devam etti.

İlçe Gıda denetim ekipleri tarafınca yapılan denetimlerde ürünlerin içerik ve etiket bilgileri, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt numarasının olup olmadığı tavsiye edilen tüketim tarihleri uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği gibi gıda güvenliği ve insan sağlığına yönelik kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.

Ayrıca denetimler sırasında satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerine, hijyenik koşullarının kontrolleri yapılarak yemek pişirilen yerin hijyenine,depo ve satış yerleri de titizlikle denetlendi. Yapılan denetlemelerde görülen bazı eksiklikler işletme sahiplerine iletildi.

Bolayır’dan sonra Güneyli Köyü sahilindeki işletmelere denetim yapıldı.Denetim yapan ekipler yaz aylarının da gelmesinden ve artan nüfustan dolayı bundan sonra da denetimlerin sıklaştırılacağını ve halk sağlığının önemli olduğunun vurgusunu yaptılar.

Seda LİMAN ZENGİN