15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ YAPILACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı belli oldu.Tören programına göre 14 Temmuz Cuma günü Cuma namazı öncesi Gazi Süleyman Paşa Camii’nde (Büyük Cami’de )Mevlid-i Şerif okutulacak ardından ikramda bulunulacak.15 Temmuz Cumartesi günü saat 09:50’de Gelibolu Şehitliğinde toplanılarak, saat 10:00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla Kur’an tilaveti ve duaların okunmasıyla şehit mezarlarına karanfiller sunulacak.Tören sonunda kurum amirleri tarafından şehit aileleri ziyaret edilecek.

15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 21:00’de iskele meydanında demokrasi nöbeti etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz konulu resim ve fotoğraf sergisi sergilenecek olup, saygı duruşu ve İstiklal Msrşı’mızın söylenmesi ile protokol konuşmaları yapılacak, şiir ve ödüllerin ardından sinevizyon gösterileri ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Millete Sesleniş Konuşması ve İlçe Müftülüğünce Kur’an Tilaveti, İlahi ve duaların okunmasıyla 15 Temmuz Cumartesi günkü program sona erecektir.

16 Temmuz Pazar günü İlçe Müftülüğünce tüm camilerde selaların okunması ve barkovizyon gösterimi ile program sona ercektir. Seda LİMAN ZENGİN