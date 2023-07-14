EVREŞE BELEDİYESİNDE İŞÇİYİ SEVİNDİREN İMZA

Evreşe Belediyesi Kadrolu İşçiler ve Evreşe Personel Şirketi İşçileri ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden Ek Protokol görüşmeleri mutabakata varılarak düzenlenen törenle imzalandı.

Düzenlenen programda Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak ve Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz tarafından hayırlı olması temennisiyle imzalandı.

Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak yaptığı açıklamada; Biz çalışanlarımız ile birlikte halkımıza karşı güler yüz ile daha iyi hizmet etmeye çalışıyoruz. Emeğin pazarlığı olmaz. Kardeşlerimizin almış oldukları ücretlerin enflasyon tarafından erimesine izin vermedik ve Ek Protokolü imzaladık. Çalışanlarımızı kendi ailemiz gibi görüyor onların mutlu olduğu ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın daha mutlu, daha huzurlu bir yaşam sürmeleri için gücümüzün son noktasına kadar zorladık. Peygamber Efendimiz Hadisi Şerifinde “Çalışan işçinin alın teri kurumadan hakkını ona tevdi edin diyor” Peygamber Efendimizin bize emridir. Dolayısıyla biz bütün çalışanlarımızın hakkını, hukukunu düşünmek zorundayız. Önemli olan dua alabilmek sorumluluklarımızın farkında olarak verilen işi en iyi şekilde yerine getirebilmektir. Bugüne kadar imkanlarımız dahilinde maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalıştığımız mesai arkadaşlarımız için imkanlarımızı değerlendirip işçi kardeşlerimizin yüzleri gülsün diyerek ücretlerine %90 oranında zam yapmış bulunmaktayız. Evreşemiz için canla başla çalışan arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun. Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için gece gündüz hep beraber çalışıyoruz ve yaptığımız faaliyetlerle halkımıza faydalı olmayı amaçlıyoruz. Bu sözleşme hepimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Hizmet -İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz yaptığı açıklamada; Bugün Evreşe de bulunuşumuz işçi arkadaşlarımızın daha iyi bir yaşama adımlarını atmaları içindir. Evreşe Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikamız arasında sizlerin ve bununla birlikte ailelerinizin geleceğini, ekmeğini ve kazancını ilgilendiren bir günde hep beraberiz. “İmzamız işçinin kararıdır.” ilkesinin bir kez daha yolumuzu aydınlattığını görüyoruz. Bugün imzaladığımız Ek Protokol ile Evreşe Belediyesi Personel Şirketinde çalışan işçi arkadaşlarımızın yevmiyelerine %90 üzerinde zam yapılmıştır. Ayrıca 64 yevmiye tutarında Sendika İkramiyesi verilmiştir. Evreşe Belediyesi Personel Şirketinde çalışan en düşük işçi maaşı 21 Bin Liraya çıkmıştır. Özellikle bu gün burada emek ve alın terimize sahip çıkarak bizlere bu sevinci yaşatan benim işçimin yüzü gülerse Evreşe halkının yüzü güler, Benim işçim mutlu ve huzurlu olursa Evreşe mutlu ve huzurlu olur diyen Belediye Başkanımız Ali Kamil Soyuak’a şahsım, yönetimim, sendikam ve sizlerin adına teşekkür ediyorum dedi.Seda LİMAN ZENGİN