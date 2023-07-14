MHP Gelibolu İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür’ün “15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü” Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür

“15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü” 7. Yıl Dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.MHP Gelibolu İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Mesajında; “Türk milleti gazi bir millettir. Türk devleti gazi bir devlettir. “Ölürsem şehit kalırsam gaziyim…” diyen soylu bir iradeyi yenecek, yıkacak, geçecek, teslim alacak muhasım bir güce henüz dünya üzerinde tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilemeyecektir.

Aziz milletimiz işte böyle bir iradenin övüncüdür.

2016 yılının 15 Temmuz’unu 16 Temmuz’a bağlayan gecede yaşananlar bu övüncün beratı ve belgesidir. Nice ateş çemberleri yarılarak bugünlere ulaşılmıştır. Nice badirelere direnç gösterilerek bu cennet vatana leke düşürülmemiştir. Türk milleti, 15 Temmuz akşamından itibaren hiçbir ayrım gözetmeksizin nasıl kucaklaşıp meydanlarda demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse, ülkenin istiklal ve istikbalini de aynı şekilde müdafaa edecektir.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günüdür. Türkiye’den yana olanlarla Türkiye’nin karşısında duranların mücadelesi bitmeyecektir. Görüldü ki 15 Temmuz gecesi başkentine ateş yağan bir ülkenin, bir milletin başka bir seçeneği yoktur.

Milli beka ve huzurun yüceltilmesi amacına hiç bir tereddüde kapılmaksızın gönülden bağlılığa, Türk vatanını kutsal bir emanet kabul edecek yüksek ahlaka, gelecek nesiller adına, zor ancak onurlu bir hizmeti yerine getirmeyi hak edecek şekilde donanım ve hazırlığa, ikbale değil istikbale adanan mizaç ve karakter olgunluğuna, iç ve dış mihraklarla karanlık ilişki, sempati ve özentinin olmadığı, aydınlık ve tertemiz bir fikri yapıya sahip büyük bir milletiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bizatihi kendisiyiz, diyen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin belirttiği gibi “Bundan mülhem Cumhur İttifakıyız.”

Bu nedenle Türkiye ve Türk milleti karşısında saf saf toplanıp sıralanan odaklarla can pahasına da olsa mücadeleden kaçınmayız, kararsızlık geçirmeyiz.

Anayasal düzeni zor kullanarak ve silah yoluyla değiştirmeye kalkışanların senaryolarını tamamen yırtıp atmak için bir olduk, beraber olduk, doğudan batıya, güneyden kuzeye büyük bir millet olduğumuzu dosta da düşmana da ispat ettik.

Türkiye bizimdir, herkes Türkiye’dir. Türk milleti ayrılık kabul etmeyen, varlığının bedelini kanla, fedakarlıkla ödemiş büyük bir kudrettir.

Gün dayanışma günüdür. Gün kardeşliğimizi tescil ve teyit etme günüdür. Gün büyük düşünme, istiklalimize sahip çıkma, küçük hesap yapanları, dağılmamızı gözleyenleri mağlup etme günüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal teşebbüsü esnasında vatanını ve milletini kahramanca müdafaa eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.”ifadelerine yer verdi.

Ali GEZER