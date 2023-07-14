KAYMAKAM BEKİR ABACI CUMALI KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı Cumalı Köyünü ziyaret etti. Buğday biçen vatandaşlar ile konuşan Kaymakam Abacı daha sonra Cumalı Köyü Muhtarlığına giderek vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek köylülerin talep ve isteklerini dinledi.

Cumalı Köyü Muhtarı Aykut Çelik ve vatandaşlar da ziyaretinden dolayı Kaymakam Bekir Abacı’ ya teşekkürlerini ilettiler.

Caner AKŞİT