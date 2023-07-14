ÖZACAR’DAN EMEKÇİ PERSONELİNE TEŞEKKÜR MESAJI

Gelibolu Belediyes’inde uzun yıllar çalışan emekçi personele Başkan Özacar teşekkür etti. Özacar; “ Belediyemizde uzun yıllar özveriyle çalışarak şehrimize değer katan ve 2009 yılından bu yana birlikte görev yaptığımız 9 işçi arkadaşımız emekli olarak yeni bir hayata adım atıyorlar.

Gelibolu için alın teri akıtan emekçi personelimize teşekkür ediyor; yeni yaşamlarının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.”dedi.Seda LİMAN ZENGİN