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ÖZACAR’DAN EMEKÇİ PERSONELİNE TEŞEKKÜR MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyes’inde uzun yıllar çalışan emekçi personele Başkan Özacar teşekkür etti. Özacar; “ Belediyemizde uzun yıllar özveriyle çalışarak şehrimize değer katan ve 2009 yılından bu yana birlikte görev yaptığımız 9 işçi arkadaşımız emekli olarak yeni bir hayata adım atıyorlar.
Gelibolu için alın teri akıtan emekçi personelimize teşekkür ediyor; yeni yaşamlarının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.”dedi.Seda LİMAN ZENGİN

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