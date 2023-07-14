Parlak’tan 15 Temmuz Mesajı

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Parlak, mesajında; “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu güne birçok darbe ve darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır.En son 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yapılmaya çalışan darbe, milletimizin feraseti ile engellenmiştir.CHP olarak her türlü darbe ve darbe girişimlerine karşıyız.Bu bir defa daha göstermiştir ki” Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” yine Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi” Benim Naçiz Vücudum, Bir Gün Elbet Toprak Olacaktır, Fakat Türkiye Cumhuriyeti, İlelebet Payidar Kalacaktır” darbe girişimi esnasında şehit olan askerlerimizi ve vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum.” ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT