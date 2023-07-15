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Çanakkale Şehitler Abidesi’nde 15 Temmuz Anma Töreni Düzenlendi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının ev sahipliğinde Şehitler Abidesi’ndeki anma programına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman , İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Eceabat Belediyesi Başkan Vekili Erdinç Tursun, Gazilerimiz ve Şehit yakınları, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Aktaş Şehitler Abidesi’nde yer alan Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okunmasının ardından dua edildi. Caner AKŞİT

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