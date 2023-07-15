KAYMAKAM BEKİR ABACI ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı, Şehit Polis Memuru Osman Koç ve 15 Temmuz Gazisi Abdülkadir Durmuş’ un ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailesi Meral Koç ve 15 Temmuz Gazisi Abdulkadir Durmuş ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, kendilerine kıymetli ve özel olduklarını her daim yanlarında olduklarını belirtti.

Şehit ailesi ve Gazimiz, Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Abacı’ya teşekkürlerini ilettiler.

Kaymakam Abacı ziyaret esnasında, Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Caner AKŞİT