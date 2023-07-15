GELİBOLU ZİRAAT ODASI BAŞKANI KAYA “YENİ DEPO ALANLARI AÇILMASI GEREKLİ”

Tekirdağ TMO baş müdürü Bihter Demiral ve baş müdür yardımcısı Rüştü Barış Şentürk yönetim kurulu Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya’ yı ziyaret ettiler.

Baş Müdür Demiral ,Evreşe bölgesinde hergün yaklaşık 400 ton buğday aldıklarını ve son buğday gelene kadar Evreşeden ayrılmayacaklarını yinelediler.

Yeni depo alanları açıldıkça ağustos ayı randevularıda açılacak dedi.Yönetim kurulu başkanı Erkan Kaya bu yıl sanayicinin buğday almamasından dolayı üreticinin buğdayını satmakta zorlandığını yeni depo alanlarının açılması gerektiğini ifade etti.

Seda LİMAN ZENGİN