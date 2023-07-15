Bunaltıcı Sıcaklar Geliyor.!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre,ilçemizde hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta yükselişe gececek ve bunaltıcı sıcaklar gelecek.

Vatandaşların bu sıcak hava koşullarına karşı önlem alması ve güneşten korunması önem taşıyor.

17 Temmuz 2023 Pazartesi ve 18 Temmuz 2023 Salı günleri hava durumu güneşli ve açık olacak sıcaklık 30 derece olarak öngörülüyor.

19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ise bölgemizde sıcak hava etkisi devam edecek. Sıcaklık 31 derece olarak öngörülüyor. 20 Temmuz Perşembe sıcaklıkların daha da yükselmesi bekleniyor. 22 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında vatandaşların güneşten korunması, sık sık su tüketimi ve uygun kıyafet seçimi gibi önlemler alması önemlidir.Seda LİMAN ZENGİN