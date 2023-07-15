Gelibolu Şehitliği’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Gelibolu Şehitliği’nde anma töreni yapıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlamasının ardından , Kur’an tilaveti ve dualar okundu.Tören sonunda Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, siyasi parti temsilcileri,şehit aileleri ve törene katılanlar şehit mezarlarına karanfil sundular.Törene Kaymakam Bekir Abacı, Garnizon Komutanı Rasim Yaldız, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, siyasi parti temsilcileri ve asker erkan katıldı..Seda LİMAN ZENGİN