GÜNCEL HABERLER 

Gelibolu Şehitliği’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Düzenlendi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Gelibolu Şehitliği’nde anma töreni yapıldı.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlamasının ardından , Kur’an tilaveti ve dualar okundu.Tören sonunda  Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, siyasi parti temsilcileri,şehit aileleri ve törene katılanlar şehit mezarlarına karanfil sundular.Törene Kaymakam Bekir Abacı, Garnizon Komutanı Rasim Yaldız, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, siyasi parti temsilcileri ve asker erkan katıldı..Seda LİMAN ZENGİN 

Bunları da sevebilirsiniz

GELİBOLUDA EKMEK VE ÇAY FİYATLARI

buyukzafer 0

Siyasilerden Ermenistan’a Kınama Mesajı

buyukzafer 0

Bülent Turan’dan Ülgür Gökhan’a Ziyaret

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.