Özacar Hizmet Birimlerinde İncelemelerde Bulundu

Özacar hizmet birimlerinde incelemelerde bulundu. Özacar; “Hizmet Birimleri Yerleşkesi’ndeki birimlerimizle bir araya geldik.

Atölyelerimizde yapılan üretimler ile yapılan diğer hazırlıkları yerinde inceleyerek, mesailerine başlayan personelimize kolaylıklar diledim. Tüm hemşehrilerimize de sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.”dedi. Ali GEZER