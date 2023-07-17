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Hafta Sonuna Doğru Kavrulacağız.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde 38 dereceyi bulan sıcak hava dalgası vatandaşları bezdirirken, ilçemizde hafta sonuna doğru sıcaklıklar yeniden yükselecek. İlçemizde sıcak hava dalgası geçtiğimiz hafta etkili oldu. Perşembe gününden itibaren yükselen sıcaklıklar, Pazar gününe kadar etkisini sürdürecek. Pazartesi günü ise hava serinlerken, meteorolojiden edinilen bilgiye göre Salı ve Çarşamba günleri sıcaklıklar 32 derece dolaylarında olacak. Perşembe günü ise sıcaklık yeniden 35-38 derecelere çıkacak. Hafta sonuna doğru Gelibolu’da sıcak hava dalgası ile giriş yapacak. Ali GEZER 

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