OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında, Gelibolu Öğretmen Evi Müdürlüğü toplantı salonunda okul müdürleri toplantısı yapıldı.

Toplantıda 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı değerlendirilerek, 2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılında yapılacak çalışmalar hakkında Kaymakam Bekir Abacı bilgilendirildi.

Gelibolu İlçesi Stratejik Planı ( 2022 – 2026) kapsamında; Okulların altyapı açısından güçlendirilmesi, okul ve öğrencilere yönelik kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin arttırılması, İlçemizdeki okulların tercih edilebilirlik düzeyinin arttırılması konuları ele alındı.

Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen kursların vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğü ve mesleki eğitim açısından büyük yol kat edildiği, Kaymakam Bekir Abacı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaymakam Bekir Abacı katılımcılara teşekkür ederek, çalışmaları için başarılar diledi. Seda LİMAN ZENGİN