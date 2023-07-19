Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nden açıklama

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, 3 gün aralıksız süren ve bu akşam 20:15’de kontrol altına alınan yangının başlangıcı, genel seyri ve sonucu ilgili bilgi notu paylaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü yangına dair son verileri şu ifadeler ile aktardı:

“16.07.2023 tarihinde saat 16:31’de Çanakkale’de gözetleme faaliyeti yapan İHA’dan bildirilen Kızılkeçili Köyü civarı ormanlık alanında duman yükseldiği ihbarı Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi’mizce ivedi olarak değerlendirilmiş olup; İlk etapta Çanakkale,Bayramiç,Keşan’da konuşlu 3 helikopter ile Balıkesir’de konuşlu 2 su atar uçak ve kara ekiplerimiz derhal yangın mahalline sevk edilmiştir.

Yangın orman alanında başlamış olup, kuvvetli rüzgar, düşük nispi nem ve yüksek sıcaklık etmenleriyle olağanüstü gelişme kaydetme eğilimine girmesi nedeniyle Çanakkale ve civar Bölg Müdürlüklerimizden takviye olarak çok sayıda kara ve hava unsurumuz yangın alanına sevk edilmiştir.

Ayrıca yangına Kara Kuvvetleri Komutanlığı-Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü hava ve kara araçları da destek kuvvet olarak katılmıştır. Yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları tüm olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerin yoğun ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları tüm olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerin topyekûn yoğun ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir”

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; yangına ilk müdahale aracı, 22 helikopter, 78 arazöz, 9 uçak, 25 su ikmal aracı 40 hizmet aracı, 10 dozer: 10 treyler, 95 teknik personel 40 belediye itfaiyesi ve toplam 900 personel ile müdahale edildi. Haber Merkezi