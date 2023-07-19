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“ENERJİ SAVAŞLARININ GÖBEĞİNDEKİ TÜRKİYE’YE CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA DÖNÜK UYARILAR” KONFERANSI VERİLECEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Prof.Dr.Tolga Yarman tarafından “ Enerji Savaşlarının Göbeğindeki Türkiye’ye, Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Dönük Uyarılar” konulu 20 Temmuz 2023 Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18:00’de söyleşi ve konferans programı düzenlenecek.Söyleşi programına tüm halkımız davetlidir.
Seda LİMAN ZENGİN

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