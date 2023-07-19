Gelibolulu Karateci Tezcan’dan İlk Uluslararası Derece Geldi

6-7-8-9 Temmuz tarihinde Canakkale de yapılan Uluslararası Çanakkale Open Karate Şampiyonasında Gelibolu lu karatecimizden ilk uluslararası derece geldi. 7 Temmuz tarihinde Canakkale -35 kg da dövüşen, rakibini yerden kaldırmadan ilk maçını 4-0, alıp, ikinci maçında 5-3 veren sporcumuz ikinci olup bizleri gurulandırdı. Gazetemiz olarak Gençlik spor İlçe Müdürlüğü Karate sporcusu olan Yağız Tezcan i ve antrenörü Gülbasak Korkmaz ı, Spor ilçe müdürümüz Emre Özdemir i tebrik ediyoruz.

Seda LİMAN ZENGİN