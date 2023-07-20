Özacar Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49.yılını kutladı.Özacar mesajında; “KıbrısBarışHarekatı’nın 49.yılında merhum devlet adamlarımız Sayın Bülent Ecevit ve Sayın Rauf Denktaş ile barış için canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize en derin saygılarımı sunuyorum.”ifadelerine yer verdi. Kıbrıs Türk Halkının Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun.

Ali GEZER