Sıcak Hava Vatandaşı Bunalttı

İlçemizde hava sıcaklığının 35 dereceye çıkması ile sahillerde yoğunluk oluştu. Tatilciler denize girip, serinledi. Öte yandan, cumartesi günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkması bekleniyor.Sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği ilçemizde , termometreler 35 dereceyi gördü.Kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle nemin oranının düştüğü ilçemizde, sıcak hava bunalttı. Serinlemek için denize gidenler, Bolayır altındaki sahil kenarlarında yoğunluk oluşturdu. Temmuz ayı mevsim normali 35 derece olan ilçemizde, sıcaklığın yarın da artması bekleniyor. Seda LİMAN ZENGİN