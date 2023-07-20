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KAYMAKAM BEKİR ABACI DEPREMZEDE AİLELERİMİZİ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, Hatay ‘ın Altınözü ilçesinde yaşayan ve depremden etkilenen Korhan Fidan ve Elif Fidan’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kaymakam Bekir Abacı; Devletimizin tüm imkanları ile her daim depremzede vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirterek, ailemizin istek ve taleplerini dinledi ve bu zor günleri hep birlikte, birlik olarak aşacağımızı belirtti.
Caner AKŞİT

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