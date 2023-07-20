Kaymakam Bekir Abacı, Hatay ‘ın Altınözü ilçesinde yaşayan ve depremden etkilenen Korhan Fidan ve Elif Fidan’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kaymakam Bekir Abacı; Devletimizin tüm imkanları ile her daim depremzede vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirterek, ailemizin istek ve taleplerini dinledi ve bu zor günleri hep birlikte, birlik olarak aşacağımızı belirtti.
Caner AKŞİT
KAYMAKAM BEKİR ABACI DEPREMZEDE AİLELERİMİZİ ZİYARET ETTİ
Kaymakam Bekir Abacı, Hatay ‘ın Altınözü ilçesinde yaşayan ve depremden etkilenen Korhan Fidan ve Elif Fidan’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.