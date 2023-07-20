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KAYMAKAM ABACI’DAN KIBRIS GAZİLERİNE ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, Kıbrıs Barış Harekatının 49. Yılı münasebetiyle Kıbrıs Gazisi Üzeyir İnci ve İsmail Kopuk ‘u ziyaret etti. Kıbrıs Gazileri Üzeyir İnci ve İsmail Kopuk ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, kendilerine kıymetli ve özel olduklarını her daim yanlarında olduklarını belirtti.
Gazilerimiz ve aileleri, Kaymakam Abacı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Abacı’ya teşekkürlerini ilettiler.
Kaymakam Abacı’ya ziyaret esnasında, Vakfı Müdürü Türker Eedihan eşlik etti. Seda LİMAN ZENGİN

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