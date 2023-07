Sardalya Fiyatları Zirvede

Temmuz ayında yağ oranı zirveye çıkan sardalya, ilçemizde kilosu 80 TL ile 100 TL arasında satılıyor.

Çanakkale’de 120TL’den 200 TL’ye çıkan sardalya balığı fiyatları zirvede. Ege Denizi’nde trol balıkçılarının av yasağının kalkmasıyla balık piyasası hareketlendi. Balıkçı tezgahtarları , sardalyanın yağ oranının zirvede olduğunu ve tezgahlarda iri ve ufak olmak üzere iki boy sardalya bulunduğunu belirtti.

“SARDALYA BALIĞININ TAM ZAMANI”

Balıkhane esnafı Kral Balıkçılık İşletmecisi , 15 Temmuz itibarıyla Ege Denizi’nin 6 mil açığında trollere av yasağının kalktığını hatırlatıp, “Tezgahlardaki mezgit, tekir, karides gibi balık çeşitlerimiz trollerden geliyor. Bu biraz piyasayı aşağıya çekti. Balık piyasasında hareketlenme başladı. 2 çeşit balıkla tezgah açıyorduk. Şu an tezgahta 15 çeşit balığımız var. Yağlı sardalyamız yine ilk sırada. Halkımızı sardalya yemeğe davet ediyorum. Sardalya 1,5 aydır yağlı ama şu an yağ oranı zirvede. Şu an mangal söndüren cinsten dediğimiz zaman. Tezgahta iri ve ufak olmak üzere iki boy sardalyamız var. Fiyatı da çok uygun; 80 ile 100 lira arasında satıyoruz” dedi.Seda LİMAN ZENGİN