MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Kıbrıs Barış Harekatının 49. yıldönümünde mesaj yayınladı.Büyükzöngür mesajında; “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının 49. Yıldönümünde Kıbrıs şehitlerimizi , ebediyete intikal eden Kıbrıs gazilerimizi ve Kıbrıs davasına ömrünü adamış Rauf Denktaş’ı rahmet ve minnetle anıyoruz.”dedi.

Ali GEZER