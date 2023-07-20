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MHP İlçe Başkanı Büyükzöngür
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49.Yılını Kutladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Kıbrıs Barış Harekatının 49. yıldönümünde mesaj yayınladı.Büyükzöngür mesajında; “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının 49. Yıldönümünde Kıbrıs şehitlerimizi , ebediyete intikal eden Kıbrıs gazilerimizi ve Kıbrıs davasına ömrünü adamış Rauf Denktaş’ı rahmet ve minnetle anıyoruz.”dedi.
Ali GEZER

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