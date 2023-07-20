MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Kıbrıs Barış Harekatının 49. yıldönümünde mesaj yayınladı.Büyükzöngür mesajında; “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının 49. Yıldönümünde Kıbrıs şehitlerimizi , ebediyete intikal eden Kıbrıs gazilerimizi ve Kıbrıs davasına ömrünü adamış Rauf Denktaş’ı rahmet ve minnetle anıyoruz.”dedi.
Ali GEZER
MHP İlçe Başkanı Büyükzöngür
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49.Yılını Kutladı
MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür Kıbrıs Barış Harekatının 49. yıldönümünde mesaj yayınladı.Büyükzöngür mesajında; “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının 49. Yıldönümünde Kıbrıs şehitlerimizi , ebediyete intikal eden Kıbrıs gazilerimizi ve Kıbrıs davasına ömrünü adamış Rauf Denktaş’ı rahmet ve minnetle anıyoruz.”dedi.