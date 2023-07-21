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Pazar günü Sıcaklıklar Daha da Artıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmede, Pazar günü sıcaklıkların 38 dereceye yükseleceği belirtildi.Meteoroloji tarafından ilçemiz ile ilgili hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda, sıcaklıkların Pazar günü 38 dereceye ulaşacağı görüldü.
Öte yandan Cumartesi günü ise sıcaklık 30 derece dolaylarında olacak olurken, hissedilen sıcaklık 37 dereceyi aşacak.
Pazartesi ve Salı günü ise sıcaklıklar 34 derece dolaylarında seyir edecek.Caner AKŞİT

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