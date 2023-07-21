Özacar dört dönem milletvekiliği yapan Çanakkale eski milletvekili ve İçişleri Bakan Yardımcısı olarak ataması yapılan Ak Parti eski Grup Başkan Vekili Bülent Turan’ı makamında ziyaret ederek bir araya geldi.
Özacar; yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı dileklerimi paylaştı. Seda LİMAN ZENGİN
ÖZACAR’DAN İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI TURAN’A ZİYARET
Özacar dört dönem milletvekiliği yapan Çanakkale eski milletvekili ve İçişleri Bakan Yardımcısı olarak ataması yapılan Ak Parti eski Grup Başkan Vekili Bülent Turan’ı makamında ziyaret ederek bir araya geldi.