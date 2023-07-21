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Seyir Halindeyken Yanan Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Gelibolu’dan Keşan istikametine giden Adem Gök idaresindeki 20 DE 769 plakalı otomobil, Kocaçeşme köyü mevkiisnde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Aracını yol kenarına çeken Gök, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine gelen Evreşe ve Kavakkköy belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Ali GEZER

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