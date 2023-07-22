Güneyli Köyü’nde çevre etkinlikleri yapılacak 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü Güneyli Erdoğdu Çay Bahçesinde Gelibolu Platformu ve Çevre Dostu Dost Patiler düzenlenecek olan çevre etkinliği saat 18:30’da çevre gönüllülerinin buluşmasıyla başlayacak.
29 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30- 19:00 arasında Atıkcan ile Müzikli Çevre Temizliği yapılcak.
Aynı gün saat 19:00’da Atıkcan ile dans ve saat 20:00’ye kadar çocuklara yüz boyama yapılacaktır.
Saat 20:00 ile 22:30 saatleri arasında yerel sanatçılardan konser verilecektir.Tüm Halkımız etkinliğe davetlidir. Seda LİMAN ZENGİN
Güneyli Köyü’nde Çevre Etkinliği Yapılacak..!
Güneyli Köyü’nde çevre etkinlikleri yapılacak 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü Güneyli Erdoğdu Çay Bahçesinde Gelibolu Platformu ve Çevre Dostu Dost Patiler düzenlenecek olan çevre etkinliği saat 18:30’da çevre gönüllülerinin buluşmasıyla başlayacak.