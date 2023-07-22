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Güneyli Köyü’nde Çevre Etkinliği Yapılacak..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Güneyli Köyü’nde çevre etkinlikleri yapılacak 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü Güneyli Erdoğdu Çay Bahçesinde Gelibolu Platformu ve Çevre Dostu Dost Patiler düzenlenecek olan çevre etkinliği saat 18:30’da çevre gönüllülerinin buluşmasıyla başlayacak.
29 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30- 19:00 arasında Atıkcan ile Müzikli Çevre Temizliği yapılcak.
Aynı gün saat 19:00’da Atıkcan ile dans ve saat 20:00’ye kadar çocuklara yüz boyama yapılacaktır.
Saat 20:00 ile 22:30 saatleri arasında yerel sanatçılardan konser verilecektir.Tüm Halkımız etkinliğe davetlidir. Seda LİMAN ZENGİN

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