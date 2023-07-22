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Hamzakoy Sahilinde Haftasonu Yoğunluk Yaşandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hava sıcaklıklarının 38 dereceyi gördüğü ilçemizde haftasonu Hamzakoy sahilinde ve deniz kenarlarında serinlemek için denize girenlerin sayısında yoğunluk yaşandı.
Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulmasıyla aşırı nem nedeniyle sahile akın eden vatandaşlar, belediyeye ait plajda, birçok hizmetten ücretsiz yararlanıyor.
Geç saatlere kadar denizin ve güneşin tadını çıkaran vatandaşlar bu yıl diğer plajlara nazaran Hamzakoy Plajını tercih etti.Caner AKŞİT

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