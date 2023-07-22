Buğday Üreticileri Zor Durumda..!

TMO Gelibolu Ajans Amirliği buğday alımlarına başladı.Alımlar için uzun kuyruklar oluşturuldu.

Geçtiğimiz hafta Tekirdağ TMO Başmüdürü Bihter Demiral ve başmüdür yardımcısı Rüştü Barış Şentürk Yönetim Kurulu Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya’yı ziyaret etmişlerdi.Ziyaret esnasında Kaya Evreşe bölgesinden 400 ton buğday alımı gerçekleştiğini fakat bu yıl sanayicinin buğday almamasından dolayı üreticinin buğday satmakta zorlandığını ve yeni depo alanlarının açılması gerektiğini ifade etmişti.

Bu yıl buğday üreticileri ürünlerinin satın alınmaması ve depolama alanlarının kısıtlı olması nedeniyle zor durumda.

Seda LİMAN ZENGİN