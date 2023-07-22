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Döner Kavşakta Çalışmalar Sürüyor.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalisyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Döner Kavşaktaki altyapı çalışmaları hafta sonu da devam etti.
Gelibolu Belediyesi, Döner Kavşak mevkiinde tamamlanan doğalgaz çalışmalarının ardından altyapı çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz hafta bölgede başlayan altyapı çalışmaları hafta sonu da devam etti.
Ekipler, Döner Kavşak mevkiindeki çalışmalarda kanalizasyon için 300mm çapında 210 metre HDPE (korige), su hatları için de 315mm çapında 215 metre PE (Polietilen) boru kullanacak.
Ali GEZER

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