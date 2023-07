Gelibolu Belediyesi Temmuz ayında olağaüstü meclis toplantısı düzenledi.Toplantıda doğalgaz çalışmaları nedeniyle ve EYT ile emekli olan personeller için belediyenin borçlanma konusu gündemdeydi.

Gündemin ilk maddesi EYT ile emekli olan personeller hakkındaydı.

Kıdem tazminat ödemesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 5.636.407.13 TL (beşmilyon altı yüzaltıbin dört yüzlira onüçkuruş)(faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına,krediden kaynaklanacak anapara, faiz,denetim giderleri, komisyon, vergi resim harç, ücret vs.ödemelerin

İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Gelibolu Belediyesi’nin gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın ve %100’üne kadar )karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç malzemenin,İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Gelibolu Belediyesi’ne kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye Gelibolu Belediyesi mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çercevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar’a yetki verilmesi hususunun Gelibolu Belediyesi Meclisinde görüşülerek meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi Gelibolu Belediyesi’nin iç borçlanmasıyla ilgiliydi.

2022 yılı kesin hesabına göre Gelibolu Belediyesi’nin geliri 142.220.181,02 TL olup, yeniden değerlendirme oranı %122,90’ dir.Bu verilerle 2023 yılında yapılacak iç borçlanma limiti 31.700,878 TL’dir.

Bu kapsamda, ilçemizde yapılacak olan doğalgaz çalışmaları nedeniyle alt yapı ve üst yapı giderlerinde kullanılmak üzere ve iç piyasa borçlarının ödenmesi için 20.500.000,00 TLsi (faiz hariç) krediye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Gelibolu Belediyesi tarafından gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret ve ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Gelibolu Belediyesi gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (540’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına , kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin

İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş ve Gelibolu Belediyesince kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrak imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemi yürütmeye, Gelibolu Belediyesi mülkiyetinde her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.ye mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,5393 sayılı Belediye Kanunun 68.Maddesinde yer alan koşulların yerine geitrilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili işlemi yapmaya Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar ‘ın yetkilendirilmesi hususu Gelibolu Belediyesi meclisinde görüşülerek, oy birliği ile karar kabul edildi.

Seda LİMAN ZENGİN