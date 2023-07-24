CHP İLÇE BAŞKANLIĞININ BASIN AÇIKLAMASI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıldönümünde basın açıklaması yaptı.Lozan Barış Antlaşmasının 100. yıldönümünde 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yapıldı.Bunun üzerine CHP İlçe Başkanı Parlak açıklamasında;Bugün emperyalizme karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşımızın zafer belgesi, Cumhuriyetimizin tapu senedi Lozan Antlaşması 100. yıldönümünü kutluyoruz.

Bugün tarihi bir gün 780 bin kilometrekarelik ülke topraklarımızın, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olduğunu egemen devletlere kabul ettirdiğimiz bir gün.Lozan Barış Antlaşmasıyla; *Emperyalist güçlerin aralarında pay etmeye yeltendiği vatanımızın sınırları zaferimizle çizildi.

*Kapitülasyonlar kaldırıldı.Ekonomimiz millileştirildi.İç/dış borçlarımızı ve kaynaklarımızı denetleyen Düyun-ı Umumiye belasından kurtulduk.İktisadi bağımsızlaşmanın önü açıldı.

* Yunanistan’da kalan Türk azınlığının hakları güvence altına alındı.Kıyılarımıza yakın adaların gayri askeri statüsü teyit edildi.

Lozan, topraklarımızı karış karış bölen, yoksul halkımızın tüm varlığını yabancı güçlerin insafına terk eden, saltanatın tacını ve tahtını korumak adına halkı kendi yurdunda esire dönüştüren, Sevr Anlaşması’na tarihin çöplüğüne atan diplomatik zaferin adıdır.

Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: “Lozan Barış Antlaşması, Türk Ulusu’na yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması tarihin çöpüne atan diplomatik zaferin adıdır.

Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi :”Lozan Barış Antlaşması, Türk Ulusu’na yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın yıkılışını anlatan bir belgedir.Osmanlı tarihinde benzeri bulunmayan bir siyasal utku eseridir.”

Lozan saltanatı sevdalılarına, emperyalizme, mandaya karşı Mücadelemizin zaferle taçlandırdığımızın belgesidir.Lozan, dünya üzerinde saygın bir ülke olarak yer almamaızın teminatıdır.Lozan’ı hafife alan, subjektif ve maksatlı söylemlerin nesnesi haline getiren, hatta kinle yaklaşanlar, İnönü’ye, onun üzerinden Atatürk’e , Cumhuriyet’în kurucu kadrolarına ve değerlerine düşmanlık etmektedir.

Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın tapu senedi olan Lozan’a giden süreci inşa eden ve anlaşmayı hayata geçiren başta Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve 2nci Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız İsmet İnönğü ile milli mücadele kahramanlarımız saygı ve minnetle anıyoruz.

Kurucu değerlerimiz ve kurucu kadrolarımızın hedef ve idealleri, geçmiş 100 yılda olduğu gibi önümüzdeki yüz yıllarda da vazgeçilmez yol göstericimiz almaya devam edecektir.

Biz, CHP olarak, Kanun Teklifmizi Meclis Başkanlığına sunduk.Lozan Anlaşması’nın imzalandığı 24 Temmuz resmi bayram olarak kutlanmalıdır.

Bugün aynı zamanda basında sansürün kaldırılışının 115. yıldönümü 24 Temmuz’un basın için bayram olmaktan çoktan çıktığı günleri yaşıyoruz.Ne yazık ki, basında sansürün kaldırıldığı 1908 istibdat koşullarından çok daha kötü koşullarla karşı karşıyayız.

Gazetecilerin, basın emekçilerinin dövüldüğü, tehdit edildiği , hapse atıldığı; basın kurumlarının kapatıldığı; ekranların karartıldığı; erişim engellerinin fikir suçlarının sansürünün ve soruşturmaların olağanlaştığı bir dönemden geçiyoruz.

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 2002 yılında 100. sıradayken bugün 165. sıraya kadar gerileyen ülkemizde, basının durumu demokrasimizin de içler acısı durumunu gözler önüne sermektedir.

İktidar, geldiği günden beri Türkiye’de halkın haber alma hakkını yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden sistemli olarak gasp ederek, toplumu dizayn etmeye çalışmaktadır.Gazete adı altında satın aldığı yandaşlarıyla adaletsizliği, haksızlığı , yolsuzluğu ve yoksulluğu görünmez kılmaktadır.

Unutmayalım ki, Çin’den sonra dünyanın en büyük gazeteci hapisanesi olan Türkiye’de, bu sorun sadece gazetecilerin değil, tüm toplumun sorunudur.

Biz, CHP olarak, özgür medyayı ve dolayısıyla halkın beraber alma hakkının gasp edenlere

, basın emekçilerinin sendikal haklarını en alt seviyelere indirenlere; korku, sansür ve hapis üçgeninde basını tehdit edenlere karşı , kalemini satmayan, gazeteciliğin meslek ilkelerine ve etiğine sahip çıkan saygın ve özgün gazetecilerin yanında olacağız.” açıklamasında bulundular.

Seda LİMAN ZENGİN