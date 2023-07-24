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Özacar Lozan Antlaşmasının 100. Yıl Dönümünü Kutladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıl dönümünde mesaj yayımladı.Özacar “Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliği ve İsmet İnönü’nün diplomatik başarısı ile milli mücadelemizi, diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıldönümünü kutluyor, Misak-ı Milli sınırlarımız çizilirken canını veren tüm şehitlerimizi şükranla anıyoruz.”mesajını verdi.
Ali GEZER

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