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Meteorolojiden yüksek
sıcaklık uyarısı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü tarafından yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda Salı günü sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor denildi.Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre; Halen bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren etkisini arttırarak Çarşamba günü mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Sıcak hava dalgasının 27.07.2023 Perşembe gününden itibaren etkisini kaybedeceği, bu hafta sonunda hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin edilmektedir” denildi. Caner AKŞİT

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