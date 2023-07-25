Sıcak hava hem dünyada hem Türkiye’de rekora doymuyor. Sıcaklık bu hafta yine 40’ın üstünde olacak. Bugün Türkiye’de ve ilçemizde bu senenin en sıcak günü yaşanacak.Çanakkale’de ve ilçemizde çarşamba günü hava sıcaklığı 41 dereceleri göstererek yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Uzmanlar ; “Batıda yüksek sıcaklık devam ediyor. Pazartesi günü ortalamaya dönecek ve İstanbul’un kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağış olabilir. Çarşamba aşırı sıcak bir gün. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi bu senenin en sıcak gününü yaşayacak.”dedi.Ali GEZER