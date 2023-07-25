İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşırı Sıcaklara Karşı Uyardı

Türkiye genelinde ve bölgemizde son günlerde artan hava sıcaklıklarından dolayı İlçe Sağlık Müdürlüğü vatandaşları uyardı.Hava sıcaklıklarının ve nem oranının yüksek olduğu yaz günlerinde İlçe Sağlık Müdürlüğü kronik hastalığı olanları, 65 ve üstü yaştakileri, dört yaşından küçük çocukları , gebeleri ve obeziteden etkilenenleri sıcak havada gölge yerleri tercih etmelerini gün ışığının yoğun olduğu öğlen 11:00 ile 15:00 saatleri arasında dışarıya çıkılmaması gerektiği konusunda uyardı. Seda LİMAN ZENGİN