Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçemizin çeşitli yerlerine konumlandırdığı sevimli izmarit kutularının sayısı arttırılıyor.
Üzerinde “Yere Atma, Kafama At Çevreyi Koru” yazılı mesajla doğaya sahip çıkmak ve farkındalık yaratmayı amaçlayan yeni model izmarit kutularına Piri Reis Kordonunda eklendi. “Lütfen sigara izmaritlerini bu kutulara atalım”mesajı verildi.Ali GEZER
İzmarit Kutularının Sayısı Arttırılıyor
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçemizin çeşitli yerlerine konumlandırdığı sevimli izmarit kutularının sayısı arttırılıyor.