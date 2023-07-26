Sıcaklıklar Düşecek.!

Meteoroloji tarafından ilçemiz ile ilgili paylaşılan son hava tahmin raporunda, ilçemizde Perşembe ve Cuma günü sıcaklıkların düşeceği görüldü.40 dereceleri aşan sıcaklıklar karşısında, ilçemiz ciddi bir sınav verirken, bunaltıcı sıcaklar kendisini nispeten serin bir havaya bırakacak.

Meteorolojik verilere göre ilçemizde hava sıcaklığı Perşembe ve Cuma günü 31 derece olacak.

Akşam saatlerinde sıcaktan uyuyamayanlar için ise meteoroloji sevindirici haberi verdi. Caner AKŞİT