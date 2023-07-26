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Almanya’dan Gelen Tatilci Gelibolu’da Sağlığına Kavuştu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Almanya’dan tatil için Çanakkale’ye gelen hasta, Gelibolu Devlet Hastanesi’nde tedavisi yapıldıktan sonra ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyat sonrasında, hasta sağlığına kavuştu.Gelibolu Devlet Hastanesi tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, “Almanya’dan tatil için gelen hastamız bir yıldır devam eden şikayetleri nedeniyle hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op.Dr. Melek Kara’ya muayene olduktan sonra iyi huylu tümör nedeniyle elektif şartlarda (aciliyeti olmayan) ameliyat olması gerektiği söylendi.
Hastamız dönüş tarihini erteleyerek hastanemizde ameliyat olmayı tercih etti. Kadın hastalıkları uzmanı Op.Dr. Melek Kara, anestezi uzmanı Uzm.Dr. Alev Aykan Yalçın ve anestezi uzmanı Uzm.Dr. Hülya Doğan Özmen tarafından başarılı bir operasyon geçiren hastamız kadın doğum ve ameliyathane ekibi sayesinde sağlığına kavuştu” ifadeleri yer aldı. Seda LİMAN ZENGİN 

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