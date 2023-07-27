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GSB Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

GSB Spor Okulları kapsamında “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında deneyimli antrenör Deniz Acarı eşliğinde
tüm hızıyla devam ediyor.Yüzme haricindeki GSB Yaz Spor Okulları kapsamında ilçemizde spor faaliyetleri uzman antrenörler eşliğinde okçuluk, basketbol, voleybol ve havalı tabanca atışları gibi sportif etkinlikler de devam ediyor.
Uzman antrenörler eşliğinde yapılan sportif etkinliklere kursiyerler hevesli şekilde geliyorlar. Dersler eğlenceli şekilde geçiyor.
Seda LİMAN ZENGİN

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