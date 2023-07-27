Özacar ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından olan Kale Grubu’nun 66. kuruluş yıldönümü ve Seramik Bayramı dolayısıyla Çan ilçesinde gerçekleşen resmi törene davetli olarak katıldı.
Özacar; Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ı tebrik ederek, bölgemize kattıkları değer için şahsım ve Gelibolu halkı adına şükranlarımı sundu. Caner AKŞİT
Özacar Kale Grubu’nun 66.Kuruluş Yıldönümüne Katıldı
Özacar ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından olan Kale Grubu’nun 66. kuruluş yıldönümü ve Seramik Bayramı dolayısıyla Çan ilçesinde gerçekleşen resmi törene davetli olarak katıldı.