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Özacar Kale Grubu’nun 66.Kuruluş Yıldönümüne Katıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından olan Kale Grubu’nun 66. kuruluş yıldönümü ve Seramik Bayramı dolayısıyla Çan ilçesinde gerçekleşen resmi törene davetli olarak katıldı.
Özacar; Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ı tebrik ederek, bölgemize kattıkları değer için şahsım ve Gelibolu halkı adına şükranlarımı sundu. Caner AKŞİT

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