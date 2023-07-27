Gelibolu Sokak Basketbolu ve Plaj Voleybolu Düzenlenecek

Gelibolu Belediyesince düzenlenen Gelibolu Sokak Basketbol Turnuvası 4-5-6 Ağustos tarihlerinde Dr.Kerim Özcan Basketbol Sahası’nda gerçekleşecek.

Gelibolu Yüzme Havuzu Tesislerine yapılacak katılım formuna https://www.gelibolu.bel.tr adresine başvuruluyor.

27 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Voleybol Turnuvası için Gelibolu Yüzme Havuzu Tesislerine yapılacak katılım fotmu için https://www.gelibolu.bel.tr web sayfasından başvuruluyor.

Caner AKŞİT